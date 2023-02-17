اليوم السابع
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الكهرباء تنتهى من تجارب أبراج النقل لمشروع الربط مع السعودية

الجمعة، 17 فبراير 2023 02:00 ص
الكهرباء تنتهى من تجارب أبراج النقل لمشروع الربط مع السعودية وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من تجارب أبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، موكدا أنه تم التأكد من نجاح التجارب وإنهاء كافة المشاكل الفنية بها.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه جارى البدء فى تركيب أبراج النقل خلال الأسبوع المقبل بعد التأكد من نجاحها، موضحا أنه جارى البدء فى أعمال الصبة الخرسانية الخاصة باول محطة محولات بمدينة بدر.
 
 
وتابع المصدر، أن الجدول الزمني للمشروع  يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية فى أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميجا وات، مشيرا إلى أن باقى القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل الى 3 الاف ميجا وات للتبادل مع الجانب السعودى، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهر من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى ، 
 
 
 

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