القبض على راكب بحوزته منظار وأجهزة لاسلكى وجراب سلاح نارى بمطار القاهرة

كتب - أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى راكب مصرى بحوزته منظار يتم تركيبه على سلاح وجهازى لاسلكى وجراب سلاح.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برلين استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد صلاح كامل مأمور الجمرك وفرج حمدى رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية وأجهزة صغيرة، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط منظار يركب علي سلاح ناري وجهازي لاسلكي وجراب سلاح ناري وكاميرا مراقبة أفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بأن المنظار محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وباقي المضبوطات يلزم لدخولهم تصريح من الأمن العام.

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.