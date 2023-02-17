اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 فبراير 2023 09:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: صرف 70% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

الجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 ص
التموين: صرف 70% من مقررات شهر فبراير حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات شهر فبراير الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السادسة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة  بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.

 

و تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كما تستمر أيضا الوزارة فى اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة أن ما يقرب من 21 مليون و100 ألف صاحب بطاقة تموين سجلوا رقم المحمول على البطاقات.


التموين

بطاقات التموين

السلع التموينية

زيادة دعم التموين

زيادة التموين

خدمات بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة

آليات إصدار بطاقات التموين بدل تالف أو فاقد.. التفاصيل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:15 م

21 مليون صاحب بطاقة تموينية سجلوا رقم المحمول ضمن بيانات منظومة دعم السلع والخبز.. رقم الهاتف يتيح استخراج بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد "إلكترونيا".. وإبلاغ المواطن بقيمة الدعم المخصص للأسرة شهريا

الأحد، 12 فبراير 2023 06:00 ص

بطاقات التموين..إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة والتضامن

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:00 ص

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 بطاقة تموينية من مواطنين ببولاق أبو العلا

الأحد، 05 فبراير 2023 11:56 ص

اعرف كيفية الحصول على بدل فاقد لبطاقة التموين في دمياط

الأحد، 05 فبراير 2023 12:30 ص

إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. غلق طريق منشأة البكارى

السبت، 04 فبراير 2023 11:03 ص

صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين.. غدا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:00 ص

4 فئات مستفيدة من إضافة المواليد على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل

الأحد، 29 يناير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة