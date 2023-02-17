الأطعمة المعالجة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. اعرف طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

أكدت العديد من الدراسات الآثار الضارة لتناول الأطعمة المصنعة والمعالجة، ومن أمثلتها المشروبات الغازية والسلع المعبأة مثل الخبز والكورن فليكس واللحوم المصنعة وما إلى ذلك، حيث تحتوى هذه الأطعمة بشكل عام على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر، كما تحتوى على إضافات صناعية يمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والسمنة ومرض السكرى من النوع الثانى، ووجدت دراسة جديدة أيضًا أن تناول الأطعمة عالية المعالجة قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالسرطان، بحسب موقع Health.

ووجدت الدراسة المنشورة فى eClinicalMedicine أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكرى من النوع 2 لدى البالغين، ونظرًا لأن الأطعمة فائقة المعالجة غير مكلفة وذات عبوات جذابة يميل الناس إلى استهلاك المزيد من هذه الأطعمة.

ويعد الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والمشروبات الغازية والشوربات سريعة التحضير والزبادى بنكهة الفاكهة والسجق والهوت دوج أمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة.

وأضاف العلماء أن الآثار الضارة للأطعمة فائقة المعالجة معروفة جيدًا، حيث تقيد منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، وفقًا لتقارير الدراسة.



الآثار الجانبية للأطعمة فائقة المعالجة غالبًا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة غير مكلفة وذات مذاق جيد، لهذا السبب تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، ومع ذلك فهى تحتوى على مكونات ضارة مثل السكر المضاف والملح والدهون المشبعة، كما أنها منخفضة فى الألياف الغذائية والفيتامينات الضرورية لتعزيز الصحة العامة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن يؤدى إلى السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائى ومرض السكرى من النوع 2، ويمكن أن تؤدى الكربوهيدرات المكررة فى الأطعمة فائقة المعالجة إلى ارتفاع مستويات السكر والأنسولين فى الدم.

ووجدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن تناول المزيد من الأطعمة المعالجة بإفراط بنسبة 10% يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الأوعية الدموية الدماغية (الأمراض التي تؤثر على تدفق الدم في الدماغ).

ووجدت دراسة أخرى نُشرت فى نفس المجلة أن تناول الكثير من الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن يزيد من خطر زيادة الوزن وقد يؤدى إلى الوفاة.



ما الذى يمكنك فعله لتقليل المخاطر؟

سواء كانت الأطعمة المعلبة أو المجمدة أو المعبأة محملة بالسكر والملح والمواد المضافة، والتى يمكن أن تكون ضارة بصحتك العامة، أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض غير مرغوب فيها هى استبدال الأطعمة المصنعة ببدائل صحية فى حين أنه قد يبدو صعبًا فى البداية، إلا أن الاستهلاك المنتظم للبدائل الصحية يمكن أن يساعدك على البقاء على المسار الصحيح مع عادات الأكل الصحية.

احتفظ بالوجبات الخفيفة الصحية بالقرب منك لتتناولها عندما تشعر بالجوع بين الوجبات.

قم بتضمين المزيد من الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي لأنها غنية بالألياف، والتي ثبت أيضًا أنها جيدة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

لا تنسى أن تحافظ على رطوبتك وتأكد من شرب ما لا يقل عن 10-12 كوبًا من الماء يوميًا.

قم بتضمين المزيد من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي لزيادة تناولك للعناصر الغذائية.

استبدل حبوب الإفطار بدقيق الشوفان حاول استبدال الأطعمة المصنعة الأخرى بالمكسرات والسلطات الصحية وما إلى ذلك.