افتتاح 5 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



وأشاد أبو حطب، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز "الدلنجات - وادي النطرون - دمنهور" بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه وهى:



- مسجد فرج مجاور - الدلنجات على مساحة 100 م2 وبتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.



- مسجد القبلى جزاير عيسى - الدلنجات على مساحة 350 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.



- مسجد الرحمة الجارمي - وادي النطرون على مساحة 352 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.



- مسجد عزبة جابر البحرية - الدلنجات على مساحة 130 م2 وبتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.



- مسجد الرحمة العوجا - دمنهور على مساحة 420 م2 وبتكلفة إجمالية 150 ألف جنيه.



يذكر أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان " معجزة الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية"



وتضمنت أن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريمًا إلهيا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجبرا لخاطره ومواساه لقلبه، وتسرية لنفسه، بعدما تحمل أذى قومه وإعراضهم عن دعوته النبيلة ورسالته الكاملة فاختصه الله عز وجل بهذه المعجزة العظيمة الحافلة بالدروس والعبر.