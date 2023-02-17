وأشار المستطلعون إلى أنه "عند سؤالهم عن الثقة فى بوتين، أجاب 79.1% بالإيجاب (+ 1.1% خلال الأسبوع)، ونمت نسبة التأييد لعمل الرئيس الروسى بنسبة 1% وبلغت 76% " .

وشدد التقرير على أن "أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية بلغت 52.8% (-0.2%) و 50.5% (+ 0.6%) على التوالي". 61.7% من المستجيبين يثقون بميخائيل ميشوستين (+ 0.2% خلال الأسبوع) .

