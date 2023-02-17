اتحاد هندسة الإسكندرية يقدم مقترحات لحل أزمة الساعات المعتمدة

الإسكندرية أسماء على بدر

تقدم اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية مقترحات لحل ازمة الساعات المعتمدة بالكلية لتقدم الطلاب بشكاوى بعد ظهور نتائج الأقسام ومن ثم فتح باب التسجيل الأكاديمى للفصل الدراسى الثانى (الربيع).

وقال بيان اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية انه تم تقديم مقترحات بالحلول لإدارة الكلية وهى إعطاء فرصة للطلاب الحاصلين على أربع إنذارات متتالية سواء عن طريق فصل دراسى إضافى استثنائى أو عن طريق التحويل لقسم آخر والسماح للطلاب الحاصلين على معدل فصلى أقل من 2 فى الفصل الدراسى الماضى (الخريف) ومتبقى لهم فصل دراسى واحد فقط على التخرج بتسجيل ساعات هذا الترم كاملة حيث أنه لا حاجة لوضعهم تحت المراقبة فى آخر فصل دراسى لهم فى حالة المعدل التراكمى لهؤلاء الطلاب أعلى من 2 والسماح للطلاب بتسجيل مقرر إضافى فى كل من فصلى الربيع والصيف على أن يساعدهم هذا المقرر فى التخرج خلال هذه الفترة.

وتقدم الاتحاد بهذه المقترحات لإدارة الكلية منذ عدة أيام، ومع صدور قرار الأمس من إدارة جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الطلاب بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة نظرًا لورود شكاوى من عدد من الطلاب نتيجة لبعض الصعوبات التى تواجههم بخصوص هذا النظام.

وأكد اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية انه يحرص على مصلحة الطلاب ومحاولاته الدائمة لحل مشكلاتهم كونها أولوية له عن ممارسة أى نشاط طلابى باختلاف نوع المشكلات سواء دراسيًا أو اجتماعيًا وعلى كافة الأصعدة.

وكانت قد أصدرت جامعة الإسكندرية قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الطلاب بنظام الساعات المعتمدة فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على مستقبل أبنائها الطلاب، ونظرًا لورود شكاوى من عدد من الطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة نتيجة لبعض الصعوبات التى تواجههم بخصوص هذا النظام، فقد قررت إدارة الجامعة تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلات وإعداد عدة مقترحات لحلها تمهيدًا لعرضها على المجالس المتخصصة وتطبيقها فى أقرب وقت ممكن حفاظًا على مستقبلهم.