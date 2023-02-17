إصابة شخصين نتيجة تصادم تروسيكل بعامود إنارة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بتصادم تروسيكل بعامود إنارة بقرية الأبطال بالقرب من مدخل السلام بالقنطرة شرق.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية بسيارتى إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد محمد نجيب 38 عاما نجار مسلح، ويقيم في الخلالة مركز بلقاس الدقهلية وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعبد الجواد السيد محمد 31 عاما نجار مسلح يقيم بنفس العنوان وأصيب

بكدمة بالصدر- سحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ بأبو خليفة لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.