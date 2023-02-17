أوقاف الأقصر تواصل الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ساحة الطيب بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، بذكرى الإسراء والمعراج، حيث إحتفلت إدارة أوقاف القرنة بمناسبة الإسراء والمعراج بمسجد ساحة الشيخ الطيب بالقرنة، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب، وبحضور وكيل المديرية الشيخ صلاح نور عبدالعال نيابة عن وكيل الوزارة، والشيخ الطيب محمد حسان مدير إدارة أوقاف القرنة وكوكبة من قيادات الدعوة بالإدارة ورواد المسجد الكريم.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، تنظيم فعاليات احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1444ه، بمسجد السيد يوسف بكورنيش النيل فى منطقة الكرنك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم فعاليات الاحتفالية السنوية بليلة الإسراء والمعراج لعام 1444 هـ / 2023 م، بمسجد العارف بالله السيد يوسف بكورنيش النيل بالكرنك بجوار قاعة المؤتمرات بمدينة الاقصر، بعد صلاة المغرب وبحضور كوكبة من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وشارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في احتفال مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بليلة الإسراء والمعراج؛ بحضور: المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأقيمت الاحتفالية، بمسجد السيد يوسف بالكرنك، عقب صلاة المغرب، بحضور لفيف من الشخصيات الدينية، والقيادات الشعبية، والتنفيذية بالمحافظة، وقال رئيس جامعة الأقصر: إن معجزة الإسراء والمعراج، بمثابة رحلة إلهام لرسولنا الكريم- عليه أفضل الصلاة والسلام-، وهو يجاهد بدين الله عز وجل، فعندما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، اختار الله أن يجذبه لرحابه في أرضه الواسعة، وسماواته السبع، أمام مكر كبار كفار قريش؛ وتكذيبهم له، وعداوتهم الشديدة من جانب، وفقدانه لأهم أعمدة حياته من جانب آخر "زوجته وعمه"، أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السموات العُلا.



الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ساحة الطيب بالقرنة



الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد ساحة الطيب