أصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب 3 دراجات بخارية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب 3 دراجات نارية بسبب القيادة بسرعة بطرق متفرقة في محافظة المنيا ، وجري نقل جميع المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية أمام مسجد الحبشي بمدينة المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد خالد أحمد 27 عاما، مقيم بعزبة الخشابة، بكسر بالساق وجري نقله للمستشفي.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب دراجة نارية أمام مركز شباب قرية دماريس بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمود عبد الله 29 عاما، محمود عماد 27 عاما، الأول يقيم بالأخصاص والثاني بدماريس وتم نقلهما للمستشفي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب درجة نارية رقم 5249 ن ه ط، بسبب السرعة، وذلك أمام مسجد القرطبي، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: سيدة عمرها 52 عاما، وممدوح جمال 44 عاما، مقيم بقرية طحا في مركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج.