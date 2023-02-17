أسامه الأزهرى: أهالى بورسعيد حفروا أسماءهم فى كتب التضحية والفداء والوطنية

بورسعيد - محمد عزام

بعث الدكتور أسامه الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، رسالة إلى أهالي محافظة بورسعيد ، قائلا ً : "تلك الأرض الطاهرة التي حفر أهلها أسمائهم في كتب التضحية والفداء والوطنية".

وقال الدكتور أسامه الأزهري، خلال كلمته في احتفالية مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، إن يود توجيه 3 رسائل الأولى عن القرآن الكريم وعظمته، والثانية عن الاسم الذي يحمل هذه الدورة صاحب الصوت الشجي نصر الدين طوبار.

وأثنى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على القائمين بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الدينى، مقدماً الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمسرح الكبير في المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، بمشاركة 65 متسابق يمثلون 41 دولة مشاركة في المسابقة.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات انشاد ديني، وتكريم عدد من كبار المشايخ، وأسر رجال دين راحلين.

أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المسابقة تقام في دورتها السادسة، وتحمل اسم الشيخ المبتهل "نصر الدين طوبار"، وأنها تعتبر واحدة من أكبر المسابقة الدينية الدولية، وتجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم، لافتًا أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات على أعلى مستوى لإقامة المسابقة على أرض بورسعيد.

ويشارك في المسابقة 41 دولة من بينها: الامارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.