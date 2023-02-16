6 إجراءات للحصول على رخصة ترميم عقار.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن خطوات إصدار ترخيص بترميم عقار أو تدعيمه حفاظا على حالته الإنشائية، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن الاشتراطات المطلوبة لترميم أو تدعيم العقارات.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات الحصول على رخصة ترميم عقار.

أولا: المعايير المؤهلة للحصور على الخدمة

1- مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم الرقمي

2- القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

3- تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس إستشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

4- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة بالمركز التكنولوجي.

2- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

3- سداد معاينة الإدارة المختصة.. يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها

4- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة

5- سداد رسوم الرخصة

6- استلام الرخصة لبدء العمل بها

جدير بالذكر، أن المادة (39) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نصت على أن "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصور الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق".