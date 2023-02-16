4 صفحات رسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعى.. تعرف عليها

كتب إبراهيم قاسم

أتخذت وزارة العدل باعتبارة من الوزارة السيادية، منذ تولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه في عام 2019، العديد من السبل ووسائل التواصل مع المواطنين، واطلاعهم على كافة المستجدات والأخبار المتعلقة بالوزارة والجهات المعاونة لها الممثلة فى الشهر العقارى والتوثيق والطب الشرعى والخبراء وغيرها من الجهات.

ولمواكبة خطة الحكومة نحو التحول الرقمى الذى تشهده مصر فى كافة المجالات بتوجيهات من القيادة السياسية، أنشئت وزارة العدل صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة على درب باقى الجهات والوزارت السيادية حتى يكون المواطن مطلع على كافة الأخبار وأهم القرارات التى تتخذها الوزارة لحظة بلحظة.

وحرصا من وزارة العدل على حسن معاملة المواطنين والاهتمام بإنجاز مصالحهم أنشئت الوزارة 4 صفحات على مواقع السوشيال ميديا هى:





1- صفحة وزارة العدل على موقع انستجرام اضغط هنا..



وزارة العدل على انستجرام





2- صفحة وزارة العدل على موقع تويتر اضغط هنا..





وزارة العدل على تويتر





3- صفحة وزارة العدل على قناة اليوتيوب اضغط هنا..





وزارة العدل على الفيس بوك





4- صفحة وزارة العدل على موقع فيس بوك اضغط هنا..

