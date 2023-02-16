وزير السياحة يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث التعاون

كتب محمد أسعد

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، ليزلى ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر (USAID) والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال السياحة والآثار.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسيدة ليزلى ريد والوفد المرافق لها، مؤكدًا على التعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال السياحة والآثار، مثمنًا الجهود التى تبذلها الوكالة بالتعاون مع مصر فى العديد من المشروعات التنموية فى مجال السياحة والحفاظ على الآثار والتراث وتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية.

كما تحدث الوزير خلال اللقاء عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق زيادة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.

ومن جانبها، استعرضت ليزلى ريد أنشطة الوكالة خلال الفترة القادمة فى مجال السياحة والآثار، معربة عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مشيدة بالدور الذى تقوم به وزارة السياحة والآثار لتعزيز ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية والمجتمعات المحيطة بها.

وخلال اللقاء تم مناقشة المشروعات الجارية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصر فى مجال السياحة والآثار والتى من بينها التنمية المستدامة فى قطاع السياحة حيث تم بحث تنظيم عدد من ورش العمل فى ثمانية مواقع أثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وذلك بهدف رفع كفاءة المناطق المحيطة بهذه المواقع الأثرية وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بها فى صناعة السياحة.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن الاتفاقية الخاصة بمبادرة تغير المناخ والتى تم توقيعها مؤخرا، وتهدف إلى تحسين القدرات الوطنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية لتغير المناخ فى مجالات السياحة والحفاظ على التراث من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجى للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر واستخدام أنظمة الإنذار المبكر على الوجهات السياحية الساحلية.

وحضر اللقاء يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت منذ تسعينيات القرن الماضى، حوالى 100 مليون دولار للحفاظ على مواقع التراث الثقافى وترميمها وحمايتها فى جميع أنحاء الجمهورية، منها مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية فى مناطق أبول الهول بالجيزة وكوم أمبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية، ومشروع تطوير اسنا، وغيرها من المشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية، لدعم السياحة الثقافية بالقاهرة التاريخية والأقصر فى ظل ما تتمتع به هذه المواقع من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطات هامة على خريطة السياحة الثقافية.