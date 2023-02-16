وأوضح كوهين -في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- أن زيارته تعد الأولى لوزير إسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأتي في إطار مساندة الشعب الأوكراني وتقوية العلاقة الثنائية بين الجانبين.

من جانبها أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه في إطار هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإجراء محادثات ثنائية.



