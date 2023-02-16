اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى انفجار قنبلة بقطار بباكستان

الخميس، 16 فبراير 2023 11:41 ص
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى انفجار قنبلة بقطار بباكستان شرطة باكستان - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة في باكستان ومتحدث باسم السكك الحديد أن انفجارا قويا داخل قطار ركاب أثناء تحركه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين بشرق البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال قائد شرطة المنطقة، ميان محبوب، إن الانفجار وقع في منطقة تشيتشاواتني بإقليم البنجاب شرقي البلاد، مضيفا أن عناصر الشرطة يسعون لتحديد نوع العبوة المتفجرة التي تسببت في الانفجار بينما كان القطار يتحرك بين كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، ومدينة بيشاور في الشمال الغربي منها.

وقال بابار علي رضا، المتحدث باسم السكك الحديد الباكستانية، إن انفجارا وقع في قطار ركاب سريع، وأن خبراء يسعون لمعرفة مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب.

 


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إقليم البنجاب



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