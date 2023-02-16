مسرور بارزانى والرئيس الفرنسى يناقشان قضايا الأمن والاستثمار فى باريس

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزانى، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكتب بارزانى على حسابه فى تويتر، "لقد عملنا وتعاونا معاً في حماية العالم من إرهابي داعش"، مشيراً إلى أنه "الآن كذلك نهدف إلى تعزيز علاقاتنا أكثر، تحديداً فى مجال التجارة والاستثمار".

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزانى، مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية على رأس وفد حكومى فى زيارة رسمية على رأس وفد حكومى، وسيلتقي بعد الرئيس الفرنسى عدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد.

كما ستتناول الزيارة آخر المستجدات فى الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ركز اللقاء بين مسرور بارزانى وماكرون على مناقشة آخر مستجدات الوضع العام وتطوراته فى العراق والمنطقة، مع تسليط الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما فى مجالات التنويع الاقتصادى ومصادر الإيرادات والاهتمام بالقطاع الزراعى وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية.

ووجّه رئيس حكومة كردستان شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على الدعم المتواصل للإقليم، فيما أعرب ماكرون عن تقديره للزعيم مسعود بارزانى، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة دعم إقليم كردستان على الصعد كافة.

كما ناقش الجانبان أهمية حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية وعلى أساس الدستور وحماية أمن المنطقة واستقرارها.