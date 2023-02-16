مستشفى طيبة التخصصى تعلن بدء جراحة تغيير مفصل الفخذ كاملاً لأول مرة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، جراحات لأول مرة فى تغيير مفصل الفخذ كاملاً لدعم المواطنين، وذلك على يد أمهر أطباء جراحة العظام والمفاصل تحت إشراف الدكتور محمد علاء عبد العزيز مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية بجامعة أسيوط، وبتكلفة أقل من 400 جنيه لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويشارك فى إجراء تلك العمليات النادرة لأول مرة فى الأقصر، من الفريق المعاون الدكتور محمود فيصل فهمي أخصائي جراحة العظام والمفاصل الصناعية، حيث تُصبح جراحة تغيير مفصل الفخذ كاملاً خيارًا متاحاً إذا كان ألم الفخذ كما يلي:- (مستمراً على الرغم من تناول مسكنات الآلام، وعندما يزداد الألم عند المشي، بالرغم من استخدام عصا المشي أو المشّاية - يمنع النوم - يؤثر في القدرة على صعود الدَّرَج أو نزوله - يجعل من الصعب عليك النهوض من وضعية الجلوس.

وتعمل عيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة 8 صباحاً صباحا ًحتى الساعة 10 مساءاً، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبوالقاسم إستشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى طيبة التخصصي، ويمكن الحجز للكشف بعيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف، والكشف مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة العظام بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر بمدينة إسنا والكشف بأسعار تنافسية.