اليوم السابع
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كهرباء القناة تنتهى من تركيب 2638 عدادا كوديا بجنوب سيناء

الخميس، 16 فبراير 2023 01:00 ص
كهرباء القناة تنتهى من تركيب 2638 عدادا كوديا بجنوب سيناء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد محمد عبد الحكيم مدير عام الشئون الماليه والتجاريه بقطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس سامى أبو رئيس الشركة بضرورة إنهاء إجراءات تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى العشوائية والمخالفة لتقليل نسبة الفقد بالشبكة و الحفاظ على حق الدولة.
 
وأوضح عبد الحكيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ كافة طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بنسبة 100% بقطاع جنوب سيناء، موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب 2638 عدادا كوديا للمبانى العشوائية والمخالفة.
 
وأشار عبد الحكيم أن هناك تنسيق تام مع إدارة شرطة الكهرباء بجنوب سيناء حيث تم تحرير 500 ألف محضر بجنوب سيناء وذلك بناء تعليمات المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى لتقليل نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية واسترداد حق الدولة.
 
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 50 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.
 
وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركات توزيع الكهرباء تلقت مليون 450 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جنوب سيناء

العدادات الكودية مسبوقة الدفع



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