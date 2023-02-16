اليوم السابع
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"كهرباء الإسماعيلية" تكرم ثنائى رفع الأثقال بعد حصدهما المركز الأول بالبطولة العربية

الخميس، 16 فبراير 2023 02:26 م
"كهرباء الإسماعيلية" تكرم ثنائى رفع الأثقال بعد حصدهما المركز الأول بالبطولة العربية لاعبتا فريق كهرباء الإسماعيلية
كتبت رحمة رمضان

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حرص المهندس سامى ابو وردة رئيس  شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس  نادى كهرباء الإسماعيلية على تكريم واستقبال لاعبى الفريق وممثلى النادى فى المنتخب القومى لرفع الأثقال بقيادة الكابتن علاء حسن خلال فعاليات البطولات المختلفة ، حيث يتم حاليا إعداد لاعبا فريق كهرباء الإسماعيلية شمس محمد أحمد ، أميرة محمد عبد الرحمن للمشاركة فى فعاليات بطولة العالم للشباب والشابات فى ألبانيا والمقامة خلال شهر مارس المقبل.

وحققت لاعبتا فريق كهرباء الإسماعيلية شمس محمد أحمد 9 ميداليات ذهبية فى البطولة العربية لجميع المراحل ، كما حققت أيضا أميرة محمد عبد الرحمن 9 ميداليات ذهبية أيضا خلال مشاركتها فى نفس البطولة  التى أقيمت بالعاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 12 إلى 20 يناير الماضى ، كما نجحتا أيضا فى تحقيق المركز الأول فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال التى أقيمت فى بنى سويف الأسبوع الماضى.

ومن المقرر أن تشارك اللاعبتان الشهر المقبل فى فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال المقامة فى ألبانيا.

الكابتن علاء حسن مدرب الفريق
الكابتن علاء حسن مدرب الفريق

 

تكريم اللاعبتين
تكريم اللاعبتين

 


الكهرباء

رفع الأثقال

بطولة العالم لرفع الاثقال

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

نادى كهرباء الاسماعيليه



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