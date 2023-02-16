كلية الطب البيطرى بجامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية صنافير بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة بنها ، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قافلة بيطرية لقرية صنافير - مركز قليوب - بمحافظة القليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أن القافلة جاءت تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني عبدالرحمن عباس عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور أشرف عواد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد قنديل مدير المستشفي البيطري، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها.

وتابعت، أن القافلة جاءت في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان، لعدد 45 حالة عجول و211 حالة أغنام، و63 حالة خيول، و26 حالة سونار، و891 حالة دواجن، و11 حالة كلاب.

وشارك فى القافلة الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام (الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب – الصحة والرعاية البيطرية).



