قافلة طبية بجامعة جنوب الوادي للكشف المبكر عن أمراض العيون

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي بقنا عن تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ينظم برنامج للوقاية والاكتشاف المبكر لأمراض العيون.



وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إنه سيتم تنفيذ فعاليات هذه القافلة الطبية داخل كليات الجامعة خلال الفترة من 18 فبراير حتى 26 فبراير لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب.



وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة، أنه تم عمل برنامج زمنى لأعمال القافلة على مدار 5 أيام حيث يتم تخصيص كل يوم من ايام القافلة لعدد من كليات و ادارات الجامعة حرصا على حسن سير العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من انشطة القافلة من التاسعة صباحا الى الثانية ظهرا.



وكانت قد نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متعددة التخصصات لقرية الحفناوية بنجع حمادى شمال محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها لـ807 حالات فى تخصصات الباطنة، والرمد، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح نصارى، أنه قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرية.