فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية السبت

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر.

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن بنك أبو ظبى وتقسيم الصفوة ومناطق بمبارك 5 بالغردقة، وذلك يوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.