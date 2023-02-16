عمومية النصر للملاحات: تعيين أسامة عبد العزيز عضوا منتدبا لشركة النصر

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العامة غير العادية ل شركة النصر للملاحات ، اليوم الخميس برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ل لقابضة للصناعات الكيماوية ، تعيين الدكتور أسامة عبد العزيز عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة النصر مع استمرار مجلس الإدارة لشركة النصر، ويضم كلا من المهندس محمد ابراهيم يونس رئيس غير تنفيذى، والدكتور اسامة عبد العزيز محمد عضو منتدب، فيما يضم مجلس الإدارة المهندس حسام صديق والمهندس اسامة البدوي والمهندس ياسر اسامه ممثلا للعمال بدلا من حسن سليمان غنايم .

كما قررت الجمعية العمومية غير العادية، الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 80 لسنة 2022، الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والفنية والتنظيمية المتعلقة بدمج شركة المكس للملاحات (المندمجة في شركة النصر للملاحات المندمج فيها.

كما قررت اعتماد قائمة المركز المالي الافتتاحية في 1-7-2022 للشركة بعد الدمج طبقاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة رقم 80 لسنة 2022، مع إجراء القيود المحاسبية اللازمة بحسابات شركة النصر للملاحات المندمج فيها لإثبات التصرفات المالية والتسويات التي تمت بحسابات شركة المكس للملاحات (المندمجة) خلال الفترة من 1-7-2022 ،وحتى تاریخ اعتماد قائمة المركز المالي الافتتاحية للشركة بعد الدمج.

كما قررت الإحاطة بأيلولة كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بشركة المكس للملاحات (المندمجة) إليها اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأية آثار مترتبة عن عملية الدمج.

وكذلك إحاطة الشركة بكافة التوصيات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بالقرار ،لمراعاة ما بها من ملاحظات.