عقوبة قاسية تنتظر تاجرا لحيازته مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة.. اعرفها

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة تاجر مقيم بمحافظة الشرقية نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن ملكه الكائن بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه وعثر بداخله على (30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و20 ألف صاروخ "مختلف الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.