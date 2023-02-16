اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 10:43 ص
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استخدمت أختاما مزورة..

ضبط 129 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا

الخميس، 16 فبراير 2023 09:36 ص
ضبط 129 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بقنا جانب من المضبوطات
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري حررت 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية واستخدام اختام مزورة، بإجمالي مضبوطات بلغت 129 كجم، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها إدارة المجازر بالمديرية للتفتيش علي محلات الجزارة بمركز نجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدة المحلية.

وأضاف الداودي، أن الأجهزة الرقابية تعمل علي قدم وساق لضبط الأسواق، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

 وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 
 

 


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