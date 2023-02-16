ضبط شخصين بحوزتهما كيلو جرام حشيش بالشروق

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة.. أبرزها الآتى :-

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما - بدون تراخيـــص" ، بدائرة قسم شرطة الشــــروق بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى هاتفى محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجده بذات الناحية .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 140 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.