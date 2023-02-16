رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطتى صرف صحى ببورسعيد

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطتى صرف صحى 8S ، 1S قطر 700 مم GRP بحى المناخ أمام استاد النادى المصرى بمحافظة بورسعيد تحت اشراف المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد ، والتى تم الانتهاء منه وذلك بعد استمرار العمل ما يقرب من 12 ساعة وعودة الأمور الى طبيعتها وذلك فى اطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الاعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن خط طرد محطة صرف صحى 8S والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30000 الف م3/ يوم لخدمة حى الشرق وحى المناخ ، قد تعرض لكسر مفاجئ، هذا وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والمرافق المختلفة ( غاز – كهرباء – اتصالات ) مشيرًا إلي أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت انه تم الاستعانة بالفرق الفنية والمعدات المتخصصة من شركة الصرف الصحى بالقاهرة للتعاون مع الفرق الفنية بشركة محافظات القناة فى اصلاح الكسر ايمانا من ان الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعمل ككيان واحد وقت الطوارىء والازمات .

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو تليفون محمول أو من خلال رقم الواتساب 01206666240 ، ومن خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.