دراسة: برودة اليدين والقدمين تتنبئ بـ نقص الحديد بالجسم

كتبت رانيا عامر

عنصر الحديد من العناصر الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ونقص النسبة الطبيعية لهذا العنصر بالجسم يؤدي إلى فقر الدم، مما يعرض الشخص إلى مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وهناك أعراض تظهر على سطح الجلد توضح نقص الحديد في الدم، مثل برودة اليدين والقدمين، وذلك وفقا لما نشره موقع اكسبريس البريطاني .

أوضحت الدراسة أنه يحتاج الجسم إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.ومن دون مستويات كافية من الحديد، لا تستطيع خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم. فيؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم نتيجة نقص معدن الحديد .

واثبت فريق من الباحثين خلال الدراسة التي قاموا بها ، ان برودة اليدين والقدمين علامة تحذر بخطر الإصابة بنقص عنصر معدن الحديد بجسم الشخص، والذي يتطور فيما بعد إلى الإصابة بفقر الدم، اذا لم يتم علاجه في المراحل الاولى.

وأضافت الدراسة أنه يمكن أن يكون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفا لدرجة أنه يمر دون أن يلاحظه أحد. ولكن مع زيادة نقص الحديد في الجسم وتفاقم فقر الدم، تشتد العلامات والأعراض.وقد يفتقر الشخص إلى الحديد في نظامه الغذائي ما يتسبب في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وتشمل المصادر الغنية بالحديد في النظام الغذائي، اللحوم والمأكولات البحرية، ولهذا السبب قد يعاني بعض النباتيين من نقص الحديد، على الرغم من وجود طرق أخرى لإدراج الحديد في النظام الغذائي.

تشمل اعراض نقص الحديد في الدم :

- التعب الشديد

- الضعف

- الجلد الشاحب

- ألم في الصدر، وسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس

- صداع أو دوار أو دوخة

- برودة اليدين والقدمين

- التهاب أو وجع اللسان

- الأظافر الهشة

- ضعف الشهية خاصة عند الرضع والأطفال المصابين بفقر الدم بسبب نقص الحديد

وإذا كنت تتناول مكملات الحديد، فلا تتناول الكثير لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك احتفظ دائما بمكملات الحديد بعيدا عن متناول الأطفال.