جاء ذلك خلال جلسة ثنائية بين العاهل المغربي والرئيس الجابونى الأربعاء بالقصر الرئاسي في العاصمة الجابونية ليبروفيل، جرى خلالها التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، وأواصر الأخوة القائمة بين شعبي البلدين.

وعقب الجلسة الثنائية أجرى العاهل المغربي والرئيس الجابوني جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الجابوني يولاند نيوندا، والأمين العام لرئاسة جمهورية الجابون جان إيف تيال.

كما أشرف الملك محمد السادس، بحضور الرئيس الجابونى، على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة للفلاحين الجابونيين.