الطاقة الأردنية: ارتفاع أسعار البنزين عالميًا وبنزين 90 يسجل 834 دولارًا للطن

كتب أحمد جمعة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

ووفقًا للبيانات المنشورة لوزارة الطاقة الأردنية، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي 834 دولارًا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول منه، والذي بلغ 812.8 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة.

وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثاني 866.6 دولار، مقابل 844.6 دولار للطن والمسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وانخفض سعر السولار من 785.1 دولار إلى 773.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.4 بالمئة، وانخفض سعر الكيروسين من 863.5 إلى 835.2 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 3.3 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 368.5 إلى 396.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 بالمئة، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 790 دولارًا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضي، والذي بلغ 601.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 31.4 بالمئة.

وارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 84.4 دولار للبرميل، مقارنة مع 81.2 دولار للبرميل في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 3.9 بالمئة.