اليوم السابع
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التأييد لاستمرار المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا يتراجع في الولايات المتحدة

الخميس، 16 فبراير 2023 04:00 ص
التأييد لاستمرار المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا يتراجع في الولايات المتحدة الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت صحيفة The Hill الأمريكية، بأن تأييد الأمريكيين لاستمرار دعم البيت الأبيض لأوكرانيا، يتراجع ويتناقص تدريجيا.

وذكرت الصحيفة وفقا لاستطلاع موقع AP-NORC، فإن 48 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون استمرار المساعدة المالية والعسكرية لكييف، والتي تقل بنسبة 12 بالمئة عن مايو 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لوحظ، معارضة 29 بالمئة من المستطلعين دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، و22 بالمئة من الأمريكيين غير مبالين بهذه القضية، على وجه التحديد، تمت الموافقة على إرسال الأموال إلى كييف من قبل 37 بالمئة من الأمريكيين، وعارض 38 بالمئة ولم يتمكن 23 بالمئة من اتخاذ قرار بشأن الموضوع. 

ووضحت الصحيفة أنه يثق 19 بالمئة فقط من المستطلعين  بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة المساعدة لأوكرانيا، و37 بالمئة من الأمريكيين يثقون عموما في سياسة رئيس البيت الأبيض، و43 بالمئة لا يوافقون خطواته.


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