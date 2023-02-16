اليوم السابع
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إطلاق تجريبى لتطبيق Kuwait Visa للتحقق من تأشيرات دخول الكويت

الخميس، 16 فبراير 2023 11:02 ص
إطلاق تجريبى لتطبيق Kuwait Visa للتحقق من تأشيرات دخول الكويت الشيخ طلال الخالد
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن الإطلاق التجريبي لتطبيق Kuwait Visa والذي يتيح لخطوط الطيران التحقق من حالة التأشيرة الإلكترونية، وذلك للتأكد من سلامة سمات الدخول إلى البلاد. وفق الأنباء الكويتية.

وكانت لجنة تعديل التركيبة السكانية بالكويت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، قد أعلنت فى اجتماعها الأخير أن الدولة مقبلة على تفعيل تطبيق ذكي خاص يحمل اسم «Kuwait visa» يهدف إلى تنظيم تأشيرات الدخول والتحقق من صحة جميع الإجراءات التى تسبق دخول العمالة والزوار إلى الكويت.

وتابعت اللجنة، بأن هناك توجه لأن يتم إضافة خدمة التحقق من هوية العامل وصلاحية إقامته وصحة بيانات مهنته من خلال تطبيق هويتي، وذلك في حال الاستعانة بأي عمالة من قبل المواطنين والمقيمين، ما يعني أن كل شخص يمكن له التحقق من هوية العامل الذي يقدم الخدمات له عند الاستعانة به لتفادي العمالة الهامشية.


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