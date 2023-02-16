أول مسح جغرافى منذ 35 سنة يكشف 7 آلاف جزيرة جديدة فى اليابان.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان إحصاء عدد الجزر المنتشرة حول مساحة تزيد عن 370 ألف كيلومتر مربع ، في بلد يتعرض بانتظام للنشاط البركاني والطقس المتغير ليس أمراً سهل.

وبحسب الصحيفة، قال علماء الجغرافيا ان الإحصاءات الرسمية التي تظهر ان اليابان تتكون من حوالى 6 الاف جزيرة بعيدة كل البعد عن الواقع، حيث دائما ما تشهد اليابان تشكيل جزر جديدة واختفاء أخرى ، وهو ما كشفته تقنية رسم الخرائط الرقمية ، حيث سيعلن الجغرافيون قريبًا أن عدد الجزر في اليابان هو في الواقع ضعف العدد المعترف به سابقًا ، وفقًا لتقارير وسائل اعلام يابانية.

في أول مسح من نوعه منذ 35 عامًا ، قامت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية بتجميع 14 الف و512 جزيرة - أكثر من 7 الاف و273 جزيرة مما كان يعتقد سابقًا، وقالت الهيئة الحكومية ، التي من المقرر أن تنشر نتائجها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ، إن المعلومات الجديدة من غير المرجح أن تغير حجم الأراضي اليابانية أو المياه الإقليمية، وفقا لوكالة أنباء كيودو.

أطلقت الهيئة الدراسة الجديدة بعد انتقادات بأن البيانات السابقة كانت قديمة ، مما يعني أن العدد الفعلي للجزر يمكن أن يكون أعلى بشكل كبير، ودعا نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى إعادة عدها، وقال للبرلمان عام 2021 إن "الفهم الدقيق لعدد الجزر ... يصب في المصلحة الوطنية".

في المسح الأخير ، الذي نشره خفر السواحل في عام 1987 ، تم استخدام الخرائط الورقية لحساب الجزر، وقالت كيودو في أحدث دراسة ، استخدم المسؤولون نفس معيار الحجم ، لكنهم أحصوا الجزر باستخدام خرائط رقمية وراجعوا المعلومات مع الصور الجوية السابقة وغيرها من البيانات لاستبعاد الأراضي المستصلحة اصطناعياً.

تضم بعض محافظات اليابان البالغ عددها 47 أعدادًا ضخمة من الجزر حيث يبلغ عدد سكان محافظة هوكايدو الشمالية - إحدى الجزر الرئيسية الأربع ، إلى جانب هونشو وشيكوكو وكيوشو 1473 شخص، وفقًا للمسح الجديد ، بينما يبلغ عدد سكان ناجازاكي في الجنوب الغربي 1479.