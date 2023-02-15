37.5 مليار جنيه مبيعات السجائر خلال 6 شهور بزيادة 9%

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني ، عن ارتفاع إجمالي المبيعات (متضمنًا الضرائب) لتصل إلى 37.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 34.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 9%، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 9.93 مليار جنيه مقارنةً مع 8.53 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% على أساس سنوي، نتيجة زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية بنسبة 27%، على أساس سنوي، تمثل نسبة 90% من إجمالي الإيرادات، وكذلك زيادة في قيم قطاع مبيعات الإنتاج المشترك بنسبة 33% على أساس سنوي تمثل 2% من إجمالي الإيرادات.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية ، اليوم الأربعاء، أن الشركة سجلت مجمل ربح 4.93 مليار جنيه بزيادة 27% على أساس سنوي مقارنةً بـ3.87 مليار جنيه، وهامش مجمل ربح 50% للنصف الأول المنتهي في ديسمبر عام 2022 مقارنةً بنسبة 45% عن نفس الفترة من العام السابق، وسجل صافي الربح 3.49 مليار جنيه بزيادة 19% على أساس سنوي مقارنةً بـ2.9 مليار جنيه في الفترة السابقة، وتم تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 35% عن نفس الفترة.

وتستهدف الشركة تسجيل بيانات جيدة، ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.