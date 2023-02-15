وصول طائرتين إماراتيتين تحملان 51.5 طن مساعدات غذائية وإغاثية لمطار دمشق

وكالات

وصلت طائرتان إماراتيتان، مساء الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي، تحملان مساعدات غذائية وإغاثية للأهالي المتضررين من الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة الأولى تحمل نحو 21 طن مساعدات، بينما تحمل الطائرة الثانية 30 طنا ونصف الطن من المساعدات.