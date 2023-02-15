وزير النقل يبحث تسيير خط رورو لنقل الحاصلات بين موانىء مصر وإيطاليا

كتب سيد الخلفاوى

التقى المهندس كامل الوزير - وزير النقل ، السفير ميكيلي كوارونى ـ سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية. لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري، وذلك بحضور رئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء دمياط.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات بين الجانبين، وعلى اهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف ( يوروجيت الالماني وكنتشيب ايطاليا وخط هاباج لويد ) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وكذلك التعاون في تمويل جانب من مشروع انشاء الخط الاول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشار وزير النقل، إلى أهمية تسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين الموانىء المصرية (دمياط- الاسكندرية ) وميناء(تريستا بايطاليا)، مؤكدًا على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وسرعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بانشائه لتوقيع العقد النهائي للخط حيث عقدت الحكومة عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور/ مصططفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور كافة الوزراء المعنيين لإنشاء خط سريع وآمن بين الجانبين كما تم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3846 لسنه 2022 بتشكيل لجنه برئاسة قطاع النقل البحري – ممثلا عن وزارة النقل وعضوية الجهات المعنية لوضع رؤية موحدة ومخطط تنفيذى وزمنى لتسيير خط سريع للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا وتذليل أي معوقات ذات الصله وهو مايدل على اهمية هذا الخط خاصة مع أهمية هذا الخط لخدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادارات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا ، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا

ومن جانبه اكد السفير الايطالي بالقاهرة على اهتمام الحكومة الايطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وايطاليا، خاصة مع اهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية الى اوربا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الايطاليين للاستثمار واقامة المصانع في مصر، خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.