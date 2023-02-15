وزير الكهرباء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين.. صور

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيقولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة، لبحث التعاون بين مصر واليونان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وقال شاكر فى بيان له اليوم، إن هذا التعاون يأتى تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفعيلاً لسياسة الحكومة التى تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى منطقة شرق المتوسط فى ضوء ما نملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر واليونان، وفى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى.

وأشاد "شاكر" بالجهود المبذولة لاتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائى والذى يعتبر بوابة هامة للربط بين مصر وأوروبا من خلال اليونان وقبرص، موكدا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة ، مؤكداً على أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية فى دعم مزيج الطاقة وخاصةً الطاقات المتجددة . والذى سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأشار خلال الاجتماع إلى اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائى، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، بالإضافة إلي الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، حيث أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأشاد سفير اليونان بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، لافتا إلى أن هذا المشروع يحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية .

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين مصر واليونان فضلاً عن تحقيق مزايا لهما، وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.​