وقال كارنر - في بيان لوزارة الداخلية اليوم أن ضباط شرطة بالتعاون مع مكتب المدعي العام في فيينا تمكنوا من تعقب وتفكيك مجموعة من المهربين الهنود، وأن المتهمين قاموا بإيواء أجانب بشكل غير قانوني في شقة بفيينا مقابل مبالغ باهظة قبل إعادة تهريبهم باستخدام وثائق مزورة وهم مواطنان هنديان يبلغان من العمر 30 و 31 عامًا ومواطن نمساوي يبلغ من العمر 34 عامًا.

وذكر الوزير أن منع السفر بدون تأشيرة للمواطنين الهنود الى صربيا في نهاية العام الماضي حرم مافيا التهريب، من جزء مهم من أساس أعمالهم مما أدى إلى تراجع أنشطة المهربين الهنود وضحاياهم بشكل كبير.

ولفت الوزير إلى أنه تم ضبط نحو 300 مهاجر في شقة كبيرة في فيينا حيث كانت الظروف الصحية سيئة و بعضهم كان بوثائق مزورة ،وأخرون يقيمون بشكل غير قانوني في النمسا وكان من المخطط له نقلهم من فيينا إلى إسبانيا أو البرتغال مقابل 300 ألف يورو على الأقل.