وأوضح وزير الإعلام الصومالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن "العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مقتل نحو 200 عنصر من المتشددين فى كل من مناطق: قيعد بغلمدغ، وسبيد بجنوب الغرب، وأفمدو بجوبالاند"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة صادرت في بعض مناطق القتال معدات عسكرية منسوبة للمتمردين".

وأضاف أن "الجيش الصومالى تمكن أمس من ضبط القيادى سلمان دادير، مسؤول المتفجرات لمليشيات "الخوارج" الذى كان يختبئ فى مناطق تابعة لإقليم مدغ بولاية غلمدغ الإقليمية".

وشدد الوزير على أن "الشعب الصومالى بدأ يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش، وتشجيعه بالنفس والأموال"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي محافظة بنادر من أجل تعزيز أمن العاصمة، وجميع المديريات التابعة لها".