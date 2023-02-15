منتخب جامعة المنوفية يفوز على "بورسعيد".. ويواجه الزقازيق بدورى الجامعات

المنوفية - محمد فتحى

تمكن فريق منتخب جامعة المنوفية لكرة القدم من التغلب على نظيره منتخب بورسعيد بهدف دون مقابل فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا والتى يشارك بها فريق جامعة المنوفية.تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة. الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وسجل هدف الفوز لجامعة المنوفية اللاعب أدهم زايد من تمريرة زميله حسن عمار فى الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وتتضمن قائمة الفريق كلا من، محمد فتحى وأحمد الشرقاوى ويوسف صالح ومحمود عصر وأحمد الصعيدى ومحمد وائل وحسام عباس ومروان هيثم وحسن عمار ومصيلحى سويلم وعبدالله ياسر ويوسف الكرنيب ويوسف محمود ونبوى محمد وحازم حمدى وأدهم زايد وزياد تمراز ويوسف العراقى.

ويقود فريق جامعة المنوفية جهاز فنى مكون من، الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى والكابتن وصال القط والكابتن عمار ذو الفقار والكابتن خالد طلبة والكابتن على السيد مشرف الفريق.

وسبق لجامعة المنوفية التعادل فى الجولة السابقة أمام فريق جامعة قناة السويس بدون أهداف بستاد جامعة المنوفية، بذلك يرتفع رصيد جامعة المنوفية إلى 4نقاط.

ومن المقرر أن تستضيف جامعة المنوفية، فريق جامعة الزقازيق يوم الأربعاء 22 فبراير الحالى بالجولة الثالثة، ثم يحل فريق جامعة المنوفية ضيفا على نظيره فريق جامعة المنصورة يوم الإثنين 27 فبراير.

وتشهد الجولة الخامسة مباراة جامعة المنوفية مع جامعة طنطا يوم الثلاثاء 7مارس بالمنوفية، وفى الجولة السادسة مع منتخب بنى سويف بالصعيد يوم الخميس 15 مارس، وفى الختام فريق جامعة المنوفية نظيره فريق الأكاديمية العربية يوم الاثنين الموافق 20 مارس.