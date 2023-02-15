مشروبات وعصائر تنشط العقل وتعزز الذاكرة

كتبت رانيا عامر

أثبتت الدراسات الحديثة وجود العديد من الأطعمة الغنية بالفتيامينات، مثل البيض و المكسرات ، التي تساعد في تحسين الذاكرة وتنشيط العقل، بجانب بعض الفواكه مثل الأفوكادو والبرتقال ومنتجات الألبان، التي يجب وضعها ضمن نظامك الغذائي اليوم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وتعزز الذاكرة، بالإضافة الي وجود عدة مشروبات وعصائر تساهم أيضا في عملية تقوية الذاكرة وتحسن خلايا المخ ، مثل " عصير البنجر والتوت والرمان " .وذلك وفقا لما نشره موقع lybrate.

وأكدت الدراسة ان العصائر التي تساهم في تحسين الذاكرة لايقتصر دورها فقط على ذلك، بل تساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ ، رغم أن الشاي الأخضر هو أحد المكونات المعروفة لزيادة وظائف المخ ، إلا أن هناك مشروبات أخرى يمكن أن تحسن العقل وتنشط الذاكرة .

عصائر تنشط الذاكرة

1.عصير البنجر

يعتبر عصير البنجر مصدرًا رائعًا لحمض النيتريك،الذي يساعد في تدفق الدم في الجسم، فإن تدفق الدم السلس يساعد الدماغ في العمل بشكل صحيح. وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون عصير البنجر لديهم زيادة في الدورة الدموية في المادة البيضاء الناتجة عن زيادة نشاط الدماغ. هذا العصير حلو المذاق ويمكن تناوله كل يوم بالتناوب.

2.عصير التوت

يزيد من تدفق الدم ويوسع الأوعية الدموية. وعصير التوت المجمد يحتفظ بالنضارة والفوائد الغذائية. سيحسن هذا المشروب عقلك ويزيد من تدفق الدم في الجسم.

3.عصير الرمان

يعتبر الرمان مضادًا رائعًا للأكسدة ويحد بشكل مناسب جدًا من الجذور الحرة من إتلاف خلايا الدماغ.

4 .عصير الجزر

يشتهر الجزر بمكوناته الصحية المفيدة للعيون. كشفت الدراسات الحديثة أنها مفيدة للدماغ أيضًا. مثل الخضراوات الملونة الأخرى ، فهي مصدر كبير لمضادات الأكسدة وتحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين.

يمكن لعصير الجزر أن يقلل من التهاب خلايا المخ ويحسن الذاكرة. عصير الجزر ليس مرًا على الإطلاق ويمكن تناوله كل يوم بديل بعد وجبتك.

5. مشروب الكاكاو

كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن كوبين من الكاكاو يوميًا يساعدان بشكل كبير الشخص في تحسين الذاكرة. يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانول التي تحافظ على ضغط الدم بشكل طبيعي وتريح بطانة الأوعية الدموية. من المعروف أيضًا أن الكاكاو عامل مضاد للأكسدة يحد من تأثير الجذور الحرة على خلايا الدماغ.