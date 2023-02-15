محافظ جنوب سيناء يعلن مسابقة بين طلاب المدارس بمكافأة 10000 جنيه لحد الأقصى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مصر تشهد مشروعات قومية كبرى فى مختلف المجالات، وان محافظة جنوب سيناء تشهد عملية تنمية غير مسبوقة، مشددا على أهمية نشر التوعية بين طلاب المدارس وتحصينهم ضد الأفكار المسمومة التى يطلقها أهل الشر، جاء ذلك خلال تفقده أمس لمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.

وأضاف: "الدولة لا تدخر جهدا إلا بذلته لتوفير كافة الخدمات والدعم لأهالى سيناء"، موضحا أنه سيتم إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية جديدة بالمحافظة، كما سيتم فتح منفذين بمدينة الطور العيد القومى، متابعًا: "الفلوس اللى هتكلفنا هنجيب بيها مواد غذائية لأهالينا وهنعمل مسابقة فى الإنجازات فى الفترة من 2014، وحتى الآن ماذا تم فى البلد وماذا تم فى المحافظة من أجل التوعية، هنركز على أمن وأمان الدولة المصرية موضوعات قومية، الجمهورية الجديدة، ووجه المحافظ، افتتاح عدد من المشروعات تزامن مع العيد القومى، لدينا خطة منظمة لتقديم السلع بأسعار مخفضة الأهالى، إنشاء ثلاث منافذ فى مدينة الطور وحدها 30 ألف طن مجانا من سلع مجانية".

وتابع: "6 آلاف وحدة جديدة لأهالى سيناء، الرويسات تم تطويرها بشكل متكامل فيها اسمان راقى ملاعب كنيسة جامع مستشفى، عندنا ثلاث جامعات، التعليم بنترقى غير القادر ما تخدش منه مصروفات، منح للجامعات، وفلوس للمغتربين للمحتاجين، الطرق توفرت بشكل غير مسبوق، مستمرين فى إنشاء الفصول الذكية لمحاربة التسرب من التعليم، 7 فصول موجودين حاليا، الدولة المصرية حريصة على تحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات قومية عملاقة، جوائز للمدارس الفائزة حد أدنى 5 آلاف، حد أقصى 10 آلاف" مؤكدًا على أهمية غرس الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.

وأبدع طلاب وطالبات المدارس بمحافظة جنوب سيناء فى حفل استقبال محافظ جنوب سيناء الذى حضر إلى مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية العسكرية لافتتاح أنشطة التربية والتعليم التى جرت فى الفصل الدراسى الأول.

وبدأت الاحتفالية الأغانى التراثية السيناوية والقت الطفلة ريلاسى إبراهيم أغنية بعنوان( بابا ) بمدرسة الزهور الابتدائية وشهد المحافظ العروض الفنية.