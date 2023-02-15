اليوم السابع
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محافظ الفيوم يكرم طفلا مصاب بالتوحد وحفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:18 ص
محافظ الفيوم يكرم طفلا مصاب بالتوحد وحفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات جانب من اللقاء
الفيوم رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أسرة الطفل "مروان أحمد محمد صالح" ابن قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، المصاب بالتوحد وعمره 10 سنوات ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.
 
ناقش محافظ الفيوم، أسرة الطفل "مروان" البالغ من العمر 10 سنوات، ويدرس بفصول الدمج بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة بنات العجميين الابتدائية، حول مراحل نشأته، وكيف أنعم الله عليه بحفظ القرآن الكريم كاملاً بإحصاءاته الرقمية بالتفصيل دون تدخل بشري، رغم أنه ظل طيلة السنوات الـ6 الأولى من حياته دون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم ارتبط روحياً ووجدانياً مع القرآن الكريم وأتقن حفظه وإحصاءاته الرقمية دون مساعدة من أحد. 
 
خلال اللقاء، أهدى المحافظ، للطفل "مروان" أحد المصاحف الإلكترونية الناطقة، وعرض على أسرة الطفل إمكانية قيام المحافظة بتوفير أحد المشروعات الصغيرة، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، لافتاً إلى قيام المحافظة خلال الفترة المقبلة بتكريم الطفل "مروان" على إجادته وحفظه للقرآن الكريم بالرغم من ظروفه الصحية، حتى يكون هذه التكريم بمثابة تحفيز لأقرانه من الأطفال على حفظ القرآن الكريم وتعلم آدابه وأحكامه.
 
كما أكد محافظ الفيوم، حرصه الدائم على تشجيع وتكريم حفظة كتاب الله تعالى، معرباً عن سعادته بلقاء الطفل "مروان"، معجزة حفظ القرآن الكريم، مقدماً شكره لأسرة الطفل، على تشجيعهم ورعايتهم لهذه الهبة الربانية، مؤكداً أن قوة مصر تستمدها من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، التى تربي النشء الصالح على الأخلاق الحميدة وحفظ القرآن الكريم، والعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية الصحيحة، بهدف القضاء على الأفكار الهدامة، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

 


حفظة القرآن الكريم

أطفال التوحد

أطفال الدمج

الفيوم

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