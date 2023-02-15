محافظ الشرقية يُهنئ أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى على المراكز الأولى وكأس بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو "مرحلة الناشئين" والتى أقيمت فى الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجارى بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم المحافظة عالياً فى جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم فى تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة فى البطولات المحلية والقارية والعالمية.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول اللاعبة نفين صالح محمود على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة وزن 68 ك وحصول اللاعبة ميرال عبدالسلام الشوادفى على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٥٥ ك , كما حقق اللاعب مالك احمد الميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن 61 ك , وذلك بعد منافسة قوية مع الابطال الرياضيين المشاركين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهدا فى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا إلى أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، وهو احد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لافتا إلى أن المحافظة تضم 16 مركزًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين كالتالى:"8 مراكز مرحلة الشباب، 7 مراكز مرحلة الناشئين، 1 مركز مرحلة البراعم".