"قومى المرأة بدمياط" يعقد ورش تدريبية على عمل فانوس رمضان والتثقيف المالي

دمياط معتز الشربيني

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط عدة ورش تدريبة وتثقيفية لسيدات دمياط، وذلك فى ظل اهتمام المجلس القومى للمرأة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث نظم فرع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل فوانيس رمضان بالخرز استكمالا لورشة للمدربة رانيا سرحان والتى دربت مجموعه من السيدات على كيفية عمل فانوس رمضان بالخرز نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك، وتم تدريب السيدات على كيفية بدء عمل فانوس رمضان بالخرز وطريقة تقفيله بالوان مختلفة وبخرز المط ووالأنواع الأخرى التى تستخدم فى المجسمات بالخرز بأشكالها وأحجامها المختلفة والتى تنفذ بأسعار مخفضة نظرا لارتفاع أسعار الهدايا والفوانيس المستوردة بالأسواق لإنتاج منتج محلى بعيدا عن الاستيراد، وحضر الورشة 10 سيدات وفتيات والتى استمرت الورشة لمدة ساعتين، وتم التطبيق العملى للسيدات الحضور عن طريق خامات بسيطة.

كما نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة دمياط فعاليات برنامج التثقيف المالى باجمالى 2 دورة تدريبية بقريتى (الزهراء) بحضور ايزيس حافظ، وقرية (كفر شحاته) بحضور ياسمين زكريا، واستهدفت كل دورة تدريبية 35 سيدة باجمالى 70سيدة.

ويهدف البرنامج التدريبى إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ويشمل البرنامج تدريس الدليل التدريبى "التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

يأتى ذلك استمرارا لأنشطة المجلس القومى للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وتحت إشراف وقيادة مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة، وبالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

ورش تدريبية



ورش تدريبية علي عمل فانوس رمضان والتثقيف المالي



ورش تدريبية علي عمل فانوس رمضان والتثقيف المالي



ورش تدريبية علي عمل فانوس رمضان والتثقيف المالي