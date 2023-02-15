اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عاهل الأردن يهنئ رئيس قبرص بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:00 ص
عاهل الأردن يهنئ رئيس قبرص بفوزه بالانتخابات الرئاسية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس جمهورية قبرص المنتخب نيكوس خريستودوليدس بفوزه بالانتخابات الرئاسية.


وأكد العاهل الأردني في اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أهمية مواصلة التعاون الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان وتوسيعه، خدمة لمصالحهما المشتركة وتنمية المنطقة.


وأعرب عن تمنياته للرئيس القبرصي بالتوفيق في مهامه، وللشعب القبرصي الصديق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.


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