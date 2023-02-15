طقس شمال سيناء: هطول أمطار يتواصل والدفع بمعدات سحب للتخلص من برك المياه

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل هطول أمطار متوسطة متقطعة على مناطق شمال سيناء الساحلية، وتسببت الأمطار فى تكوين برك مياه اعاقت حركة السير فى الشوارع داخل مدينة العريش، ودفع مجلس مدينة العريش بمعدات سحب للتخلص من برك مياه الأمطار.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعدادات بجميع مرافقها، وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن شكاوى المواطنين.

وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود تجمعات مياه واعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.

وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأي مكان يتأثر بنوبات الأمطار.

وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أي شكوى من الأمطار وهي 01204254296 ، 01276844002

وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.

وأعلن أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش فى بيان، تشكيل غرفة عمليات بناء علي تعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمتابعة عملية تصريف الأمطار، ويقوم فريق إدارة الأزمات بالمجلس من خلال تواصل الغرفه مع بلاغات المواطنين ورؤساء مناطق الخدمات.

وأكد رئيس المدينة ان معدات المجلس علي استعداد تام لمواجهة مياه الأمطار داخل مدينة العريش حيث تم الدفع بعدد اثنين سيارة كسح وتم تجهيز 5 ماكينات شفط مياه، موضحا ان غرفة عمليات مجلس مدينة العريش علي تواصل مع غرفة عمليات الديوان العام لتلقى أى بلاغات والتعامل معها.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.







































