اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طائرات بيلاروسية تصل إلى سوريا لتقديم مساعدات عسكرية لمتضررى الزلزال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:30 م
طائرات بيلاروسية تصل إلى سوريا لتقديم مساعدات عسكرية لمتضررى الزلزال زلزال سوريا
وكالات

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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرات بيلاروسية تحمل مشفاً ميدانيا ومواد طبية، وعلى متنها أربعون طبيبا من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.
 
وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن رئيس الفريق الطبي للمهام الخاصة للجيش البيلاروسي، العقيد أندريه غورينوفيتش، أن طائرتين بيلاروسيتين تحملان مشفى ميدانيا ومواد طبية وعلى متنهما كادر طبي من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، مبيناً أنه خلال يومين سيتم تجهيز مشفى متنقل في منطقة الإسماعيلية في حلب لاستقبال 70 حالة يومياً من عمليات واستشارات طبية، كما ستتم زيارة كل مراكز الإيواء الموجودة في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين.
 
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيانها: "وصل أطباء تابعون للجيش البيلاروسي إلى سوريا لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، حيث يتم تفريغ المساعدات الطبية ذات الأغراض الخاصة للمركز الطبي العسكري الرئيسي للقوات المسلحة".
 
وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس "ريختر"، يوم 6 فبراير الجاري، بمقتل وإصابة عشرات الآلاف جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فضلا عن تدمير هائل في المنازل والبنية التحتية في البلدين.

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