اليوم السابع
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ضبط 235 كيلو أسماك مملحه مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:52 ص
ضبط 235 كيلو أسماك مملحه مجهولة المصدر بكفر الشيخ أسماك - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط  125 كجم أسماك مدخنة و110 كجم سردين مجمد باجمالى مضبوطات 235 كجم وجميع المضبوطات مجهولة المصدر  وتم تحرير محضر رقم 1803 جنح مركز الرياض  بالمخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.
 
وقال الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، إنه وجه بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين تحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حملات تموينية

انواع الأسماك المملحة

مديرية الطب البيطري



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